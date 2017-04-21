Selen Servi
Son albümüyle sahne performanslarına devam eden Selen Servi, 21 Nisan'da Eataly – Bar Terrazzo'da müzikseverlerle buluşuyor.
Son albümüyle sahne performanslarına devam eden Selen Servi, 21 Nisan'da Eataly – Bar Terrazzo'da müzikseverlerle buluşuyor.
"Selen Servi en güzel Türkçe & yabancı şarkılardan, dinlerken eşlik etmeden duramayacağınız alaturka eserlere -yani aslında en bilindik anlatımıyla "Caz'dan Hicaz'a"- uzanan renkli repertuvarı ile dinleyenlerini dopdolu bir yolculuğa çıkarıyor."
"Siz hiç bir müzikli bir gece sonrası, kendinizi kah duygulanıp kah çok eğlendiğiniz bir sinema filminden çıkmış gibi hissettiniz mi?"
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly
Mekan Adresi : Levazım, Zorlu Center, Barbaros Bulv. No: 1, 34340
Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Selen Servi
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io