Son albümüyle sahne performanslarına devam eden Selen Servi, 21 Nisan'da Eataly – Bar Terrazzo'da müzikseverlerle buluşuyor.





"Selen Servi en güzel Türkçe & yabancı şarkılardan, dinlerken eşlik etmeden duramayacağınız alaturka eserlere -yani aslında en bilindik anlatımıyla "Caz'dan Hicaz'a"- uzanan renkli repertuvarı ile dinleyenlerini dopdolu bir yolculuğa çıkarıyor."



"Siz hiç bir müzikli bir gece sonrası, kendinizi kah duygulanıp kah çok eğlendiğiniz bir sinema filminden çıkmış gibi hissettiniz mi?"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly



Mekan Adresi : Levazım, Zorlu Center, Barbaros Bulv. No: 1, 34340



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Selen Servi



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır