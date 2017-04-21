Selen Servi

Son albümüyle sahne performanslarına devam eden Selen Servi, 21 Nisan'da Eataly – Bar Terrazzo'da müzikseverlerle buluşuyor.

Selen Servi

Son albümüyle sahne performanslarına devam eden Selen Servi, 21 Nisan'da Eataly – Bar Terrazzo'da müzikseverlerle buluşuyor.


"Selen Servi en güzel Türkçe & yabancı şarkılardan, dinlerken eşlik etmeden duramayacağınız alaturka eserlere -yani aslında en bilindik anlatımıyla "Caz'dan Hicaz'a"- uzanan renkli repertuvarı ile dinleyenlerini dopdolu bir yolculuğa çıkarıyor."

"Siz hiç bir müzikli bir gece sonrası, kendinizi kah duygulanıp kah çok eğlendiğiniz bir sinema filminden çıkmış gibi hissettiniz mi?"

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly

Mekan Adresi : Levazım, Zorlu Center, Barbaros Bulv. No: 1, 34340

Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Selen Servi

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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