Son albümüyle sahne performanslarına devam eden Selen Servi, 27 Ocak'ta Eataly – Bar Terrazzo'da müzikseverlerle buluşuyor.



"Damaklarda kalan "tadında" bir eğlence için…



Selen Servi en güzel Türkçe & yabancı şarkılardan, dinlerken eşlik etmeden duramayacağınız alaturka eserlere -yani aslında en bilindik anlatımıyla "Caz'dan Hicaz'a"- uzanan renkli repertuvarı ile dinleyenlerini dopdolu bir yolculuğa çıkarıyor."



"Siz hiç bir müzikli bir gece sonrası, kendinizi kah duygulanıp kah çok eğlendiğiniz bir sinema filminden çıkmış gibi hissettiniz mi?"