Selen Servi

Son albümüyle sahne performanslarına devam eden Selen Servi, 27 Ocak'ta Eataly – Bar Terrazzo'da müzikseverlerle buluşuyor.

Selen Servi

Son albümüyle sahne performanslarına devam eden Selen Servi, 27 Ocak'ta Eataly – Bar Terrazzo'da müzikseverlerle buluşuyor.

"Damaklarda kalan "tadında" bir eğlence için…

Selen Servi en güzel Türkçe & yabancı şarkılardan, dinlerken eşlik etmeden duramayacağınız alaturka eserlere -yani aslında en bilindik anlatımıyla "Caz'dan Hicaz'a"- uzanan renkli repertuvarı ile dinleyenlerini dopdolu bir yolculuğa çıkarıyor."

"Siz hiç bir müzikli bir gece sonrası, kendinizi kah duygulanıp kah çok eğlendiğiniz bir sinema filminden çıkmış gibi hissettiniz mi?"

Kaynak: Etkinlik.io

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