Selden Zarar Gören Yollar Onarılıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde yağışlardan dolayı yaşanan sel nedeniyle aşınan ve bozulan köy yollarının onarımına başlandı.



Kozluk ilçesine bağlı köylerde yaşanan sel nedeniyle zarar gören Alıçlı, Yazılı, Yenidoğan ve Akçalı köy yollarının yapımı için çalışmalar başlatıldı. İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından onarılan yollarda incelemede bulunan Kaymakam Orhan Aktürk, yolların en kısa zamanda onarılarak köylülerin hizmetine sunulacağını söyledi. - BATMAN