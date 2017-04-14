Selden Zarar Gören Yolda Vatandaşlar Mahsur Kaldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı köy ve mezralarında yaşanan sel felaketinde zarar gören köy yolunda yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı.



Çelikhan-Mutlu köyü yolunda selden dolayı yola düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar ise bir süre mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların ikametlerine ulaşabilmesi için kapanan köy yoluna il özel idaresi ekipleri sevk edildi. Belirtilen yere gelen ekipler kapanan yolu açma çalışmalarına başladı. Birkaç saat süren yol açma çalışmaları sonrasında, mahsur kalan vatandaşlar yollarına devam etti. - ADIYAMAN