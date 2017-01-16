Selden Zarar Gören Hatlar Deplase Ediliyor

Dağlık bölgelerde bulunan su gözlerinin mahallelere iletilmesi sırada kullanılan boruların olumsuz hava koşullarının nedeniyle tahrip olduğunu bildiren Genel Müdürlük, Arsuz ilçesine bağlı birçok mahallede aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldiğini ve dağlık kesimlerde zarar gören içmesuyu hatlarının yenilendiğini açıkladı.

Yapılan deplase çalışmaları kapsamında bilgi veren İdare, Arsuz ilçesi Höyük Mahallesi Sayar mevkiinde ki zarar gören içmesuyu hattının yerine 200 metre 100'lük ve 110'luk borular döşendiğini belirtti.

Vatandaşların su ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayabilmesi amacıyla zor şartlarda ve dağ yamaçlarında ekipler tarafından çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran HATSU, Çetillik Mahallesi'nde ise 63'lük borular ile 25 metre hat çekildiğini bildirdi.

