Selda Bağcan Referandumda 'Hayır' Diyecek

BODRUM'daki yazlığında yaşayan ünlü halk müziği sanatçısı Selda Bağcan, referandum da 'hayır' oyu kullanmak için İstanbul'a döneceğini, pazar akşamı kutlama yemeği yapacaklarını dile getirdi.



Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki yazlığında yaşayan ünlü halk müziği sanatçısı 69 yaşındaki Selda Bağcan, Bodrum Red Dragon adlı Çin lokantasında dostları ile buluştu. DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bağcan, omur ve omuzlarındaki ağrılar nedeniyle Bodrum'da özel bir klinikte fizik tedavi gördüğünü söyledi. Bağcan "Allah'a şükür başka bir sorunum yok. Cumartesi akşamı İstanbul'a dönerek oyumu kullanacağım. Umuyorum genel sonuçlarda da hayır çıkacak. Bu nedenle pazar akşamı arkadaşlarla kutlama yemeği yapacağız. Evet çıksa da yine yemeğimizi yeriz biz" dedi.



SÜRPRİZ ALBÜM ÇIKARACAK



21 Nisan'dan itibaren önce İsveç'te iki şehirde, ardından mayıs ayında Adana ve Samsun'daki konserlerde hayranları ile buluşacağını belirten Bağcan, bir sürpriz yaparak birkaç hafta içerisinde '40 Yılın 40 Şarkısı 2' isimli albümü çıkaracağını söyledi. Serinin birincisini geçen yıl çıkardığını anlatan Bağcan, albümün yarısının rock müziği eserlerinden yarısının ise deyişlerden oluşacağını dile getirdi. Bağcan evinde 20'si Van, 20'si sokak kedisi olmak üzere 40 kedi beslediğini belirterek, "Evimde 40 kedi besliyorum ayrıca sokak kedilerine de bakıyorum. Geçtiğimiz günlerde kedilerimden üçünü zehirlediler ve çok acı çektim. Bu nedenle bahçemin bir köşesine kedi evi yaptırıyorum, onlarsız bir yaşam düşünemiyorum" dedi.



DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU



Bir süre önce telefonla arayan kişilerin kendilerini Sivas ve Kayseri valisi olarak tanıttıklarını, bir hayır işi için hazırladıkları yemek ve yardım gecesine 3 bin 500 TL'den üç adet bilet satmak istediklerini belirten Selda Bağcan, "Tabii önce şaşırdım, ne Sivas ne de Kayseri valisi beni arar. Çünkü ben zaten muhalif sanatçıyım. 'Ofisime getirin, sizi göreyim' dedim, telefonu hemen kapattılar. Koca profesörler, doktorlar bu yolla nasıl para kaptırıyorlar, çok şaşırıyorum. Bunun sahtekarlık olduğu o kadar belliydi ki, çok salakça bir girişimdi. Herkesin birbirini sık sık uyarması lazım ki bu konuda saf vatandaşlarımızın canı yanmasın" dedi.



- Muğla