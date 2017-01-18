Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulu Yapıldı

Selçuklu Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.



Selçuklu Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı genel kurul toplantısına, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla, yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Selçuklu Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu divan başkanlığına seçilen Mehmet Günbaş gerçekleşen kurul toplantısının hayırlı olmasını diledi ve hem Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a hem de Selçuklu Kent Konseyine gerçekleştirdikleri projelerden dolayı teşekkür etti.



"Kent Konseyleri örnek çalışmalar yapıyorlar"



"Kent konseyleri AK Parti iktidarının ülkemize kazandırdığı yeni bir gelenek, yeni bir standart" diyerek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Kent Konseyleri, STK'ların içinde olduğu, insanların fikir beyan ettiği ve o fikirlerin hayata geçtiği güzel bir örnek. Selçuklu Kent Konseyi' de örnek çalışmalar hayata geçiriyor. Sayın başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine şehrimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



Selçuklu Kent Konseyinin faaliyetlerini iki binada gerçekleştirdiğini özellikle vurgulayan Başkan Altay, "Bu binalardan biri Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi. Bu merkez ismini seçim çalışmalarında vefat eden genç bir kardeşimizden alıyor. Yine Ali Okutan Sosyal Tesisi de, görevi başında vefat eden ilçe müftümüzün isminin verildiği bir tesis. Aslında Kent Konseyimizin yapması gereken en önemli işlerden birini vefa ile ortaya çıkardığına şahitlik ediyoruz. Sadece bu bile takdire şayandır, kendilerine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte özellikle çalışan gençlerle ilgili yapılan faaliyetler hepimizin desteklemesi gereken, önemsemesi gereken bir iş. Türkiye'de ilk kez sanayide çalışan gençler için bir tesis inşa edildi ve bu tesis Kent Konseyimiz tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor" diye konuştu.



"Türkiye'de ilk kez çalışan gençlikle ilgili bu kapsamda bir proje yürütülüyor"



Selçuklu çok sayıda gencin olduğu bir ilçe diyen Başkan Altay, "Belki birçok gençlik faaliyeti yürütüyoruz ama daha çok özellikle eğitim sisteminin içinde olan gençlerle ilgili faaliyetler yürütülüyor. STK'larımız, vakıflarımız, derneklerimiz, belediyelerimiz öğrenciler için faaliyetler yürütüyoruz. Kent Konseyimizin, Selçuklu Gençlik Meclisi ile yürüttüğü faaliyetlerde bunun güzel örneklerinden biri. Kent Konseyimiz bununla birlikte çok hayırlı bir işe daha start verdi. Belki Türkiye'de ilk kez çalışan gençlikle ilgili bu kapsamda bir proje yürütülüyor. Küçük sanayi sitelerinin çok olduğu ilçemizde yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunun eksikliği çok ciddi manada ortaya çıkmıştı. Bu manada gençlerimizin tespit edilmesi, onlarla bir araya gelinmesi, hasbihal edilmesi, milli ve manevi yönden gelişimlerine katkı sağlanacak ortamların oluşturulması ve onların mesleki yönden geliştirilmesi için faaliyetler yürütüyor arkadaşlarımız. Özellikle MÜSİAD Fuarının ziyaret edilmesi, kariyer zirveleri yapılması, her hafta düzenli programlar yapılması benim de çok takdirle karşıladığım ve desteklediğim bir iş. Meslek odalarımızla, oda başkanlarımızla yaptığımız toplantılar ile bu faaliyetlerin artarak devam edeceğine inancımız tam. Geleceğin nesilleri birikimli bir şekilde yetişiyor. Bu gençlerimiz yarın üretecekler, istihdam sağlayacaklar. Bugün bununla ilgili bir altyapıyı biz oluşturuyoruz. Bu konuyla ilgili bir teşekkürde ustalarımıza. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda bir yerde çalışıyorlar ve üretiyorlar. Ustalarımız bu konuda bizim önemli destekçilerimiz, bu faaliyetlerin önemli bir iş olduğuna bizimle birlikte inandılar. Tüm ustalarımıza, oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bize destek olmazlarsa bizim bu işi sürdürmemiz mümkün değil. Gençlere yönelik faaliyetlerimiz inşallah aratarak devam edecek. Kent Konseyi Başkanımıza ve yönetim kuruluna gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Çok konuşan değil çok iş yapan bir kent konseyimiz var"



Selçuklu Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla, "Kent konseyleri, yerel halk ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi yapan, sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunan ve kentin vizyonu, hemşehrilik bilincinin gelişimine yönelik projeler üreten ve destekleyen kurumlardır. Bizde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu yönde çalışmalar yaparak ülkemize ve yerel halkımıza nasıl daha fazla faydalı olabilirizin cevabını aradık ve Hz. Mevlana'nın 'Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir' sözünü kendimize şiar edindik" dedi.



Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla, "Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde milli birlik ve beraberliğe sıkı sıkı sarılmamız gerektiği inancındayım. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un söylemi üzere; Atiyi karanlık görerek azmi bırakmayız. Çok konuşan bir kent konseyinden ziyade çok iş yapan bir kent konseyi olmak için gayret ediyoruz. Hem kişisel hem de kurumsal anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen, kentimizin ve halkımızın her zaman yanında olan Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yayla, konuşmasının sonunda Selçuklu Kent Konseyi 2016 Faaliyet Raporunu slayt eşliğinde katılımcılara sundu. Dilek ve temennilerin ifade edilmesiyle devam eden genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin fotoğraf çekimi ile son buldu. - KONYA