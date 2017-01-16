Selçuklu İçin Proje Üretenlere 2 Milyon 811 Bin Liralık Destek

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Proje Destek Programı" kapsamında 2017 yılında 35 projeye 2 milyon 811 bin liralık destekte bulunacaklarını söyledi.



Selçuklu Belediyesi tarafından bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "Proje Destek Programı" toplantısına sivil toplum kuruluşu ve resmi kurum temsilcileri ile öğrenci toplulukları katıldı. Göreve geldiklerinde söylediği sözü hatırlatarak konuşmasına başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İlk gün ifade ettiğimiz gibi Selçuklu'yu birlikte yöneteceğiz, ortak akla önem vereceğiz ifadelerinin bir yansımasını görüyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu'da yaşayan herkesin fikrine önem veriyoruz. Selçuklu'nun kalkınması için irade koyan, proje üreten, destek talep eden herkesle işbirliği yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bunlar Selçuklu'yu iyi bir geleceğe taşıyacak" dedi.



2016 yılında başladıkları proje destek uygulamasının bu yıl ikinci kez uyguladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Geçen sene 104 proje başvurmuştu. 26 projeyi destekleyerek 1 milyon 476 bin TL destek olmuştuk. Bu yıl toplamda 55 proje başvurusu yapıldı, 35 projeyi destekleyeceğiz. Bu yıl projesini destekleyeceğimiz sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları ve resmi kurum temsilcilerine Selçuklu adına fikir ürettikleri, Selçuklu adına katkı koymaya gayret ettikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Toplam 35 projeye yıl içinde 2 milyon 811 bin liralık destek vermiş olacağız. Amacımız Selçuklu Belediyesi'nin sivil toplum ile ilişkilerini kurumsal hale getirebilmek ve yapılan işleri fayda, maliyet, zaman değerlendirmesi yaparak ortaya koymak. En önemlisi de Selçuklu adına fikri olan herkese değer vermek, ortak akılla işimizi yapmak. Bu projeler inşallah Selçuklu'nun, Konya'nın yaşam kalitesini arttıracak projeler olacak" ifadelerini kullandı.



Başkan Altay, konuşmasının ardından geçtiğimiz yıl yapılan projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirerek bu yılki projeler hakkında bilgi verdi. - KONYA