Selçuklu Belediyesi 35 Projeyi Destekleyecek

Selçuklu Belediyesi, "Fikirleriniz Selçuklu'da Değer Buluyor" temasıyla yürütülen Proje Destek Programıyla 2 milyon 811 bin 500 lira toplam bütçeli 35 fikrin hayata geçmesine katkı sağlayacak.



Selçuklu Belediyesi 2017 Proje Destek Programı Tanıtım Toplantısı, ilçedeki bir otelde yapıldı.



Toplantıda, öğrenci toplulukları, üniversiteler, derrnekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanabildiği proje destek programında, jüri tarafından değerlendirme sonucunda 55 proje içinden seçilen 35 proje tanıtıldı.



Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, amaçlarının Selçuklu Belediyesi'nin sivil toplamla ilişkilerini kurumsal hale getirmek olduğunu belirtti.



Yapılan işleri, fayda, maliyet ve zaman değerlendirmesi yaparak ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Altay, şunları söyledi:



"Selçuklu adına fikri olan herkese değer veriyoruz. Ortak akılla işimizi yapıyoruz. Projelerin sonunda Selçuklu'da yaşayan insanlarımız bu işten önemli katkılar sağlayacak. Projeler bir jüri tarafından değerlendirildi. Biz mümkün olduğunca adaletli davranmaya dikkat ettik. Sivil toplum kuruluşlarımıza, resmi kurumlarımıza, öğrenci topluluklarımıza ve okullarımıza destek vermeyi hedefliyoruz. Kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla birçok konuda proje yürütüyoruz. Bu program kapsamında 2017'de projeler desteklenecek. Bunlar Selçuklu'nun, Konya'nın yaşam kalitesini arttıracak projeler olacak."



Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil ise Konya'nın, Türkiye'nin ve dünyanın, bu tarz projelere ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Bunlar ne kadar teşvik görürse bizim iştahımız artar ve daha büyük projeleri yapmak nasip olur." dedi.