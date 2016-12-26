TÜMÜ
Haberler Search
Selçuk Üniversitesinde Eğitim-öğretime Kar Engeli

Selçuk Üniversitesinde Eğitim-öğretime Kar Engeli

Konya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Selçuk Üniversitesinde yarın eğitim-öğretime ara verildi.

Selçuk Üniversitesinde Eğitim-öğretime Kar Engeli

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Selçuk Üniversitesinde yarın eğitim-öğretime ara verildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü üniversitemiz genelinde (Silifke-Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - KONYA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Selçuk Üniversitesi, 27 Aralık, Silifke, Taşucu, Rektör, Konya, Kar
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads