Selçuk'un Otopark Sorunu Masaya Yatırıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, son yıllarda yaşayan otopark sorunu ve trafik sıkışıklığı ticaret odasında tartışılarak çözüm önerileri masaya yatırıldı.



Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Selçuk Ticaret Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu, Meclis Başkanı Yusuf Dereli, Başkan yardımcısı Mustafa Kırıtak, Alpaslan Coşkun ve İlkan Gülgün'ün bulunduğu ziyarette ağırlıklı olarak Selçuk'ta yaşanan otopark ve trafik sorunu tartışıldı, çözüm önerileri sıralandı. Oda Başkanı Koray Yolcu, ilçeye yeni atanan emniyet müdürünün aktif ve genç bir yönetici olduğunu ve göreve gelir gelmez taşları yerinden oynatarak gözle görünür fark yarattığını söyledi.



Meclis Başkanı Yusuf Dereli, bazı caddelerde özellikle hafta sonu sıkışıklık olduğunu ifade ederek, ufak dokunuşlarla çözümler üretilebileceğini kaydetti.



Selçuk Emniyet Müdürü Adem Köpük ise Selçuk'ta mevcut trafik ve otopark sorunlarının fiziksel boyutuna dikkat çekerek, buradaki altyapı eksiklikleri ve bazı sokakların dar olması sorunun büyümesine neden olduğunu ifade etti. Sorunu çözmek için fiziksel iyileştirmeler gerektiğine dikkat çeken Köpük, "Biz küçük çözümlerle de farklar oluşturabiliyoruz. Merkezdeki kavşağa koyduğumuz Kuşadası'na gidiş yönüne yeşil ışık uygulaması bile bir iyileşme sağladı. Onu biraz daha yukarı kaldırırsak daha da iyi olacak. ya da Zeytinköy Kavşağına koyduğumuz Şirince yönlendirme levhası ile o bölgeden Şirince'ye gidilebileceğini önerdik. Bu da bir iyileştirme sağladı. Hemzemin geçitte güvenliği sağlanmak için bazı önerilerde bulunduk. Biz Selçuk'ta bu dokunuşları yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR