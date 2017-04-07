Selçuk Tıp'ta Destek Masası Gönüllüleri Projesi Hayata Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan Genç Gönüllüler platformunda Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Destek Masası Gönüllüleri projesi kabul edildi.



Eğitim, çevre, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler ile afet ve acil durum kategorilerinde hizmet verebilecek gönüllü gençlerin yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan platformda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Destek Masası Gönüllüleri Projesi kabul edildi.



Proje hakkında bilgi veren hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İnci Kara, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Sen de Gönül Ver' sloganıyla başlattığı Genç Gönüllüler çalışmasının, birçok alanda gönüllü olarak insanlara hizmet vermek isteyen gençlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, "Selçuk Tıp olarak biz de Destek Masası Gönüllüleri projesi ile katıldık. Projemiz kabul edildi. Gönüllü gençlerimiz gereken oryantasyon eğitimlerinin ardından, hastanemizde hizmet vermeye başladı. Gönüllülerimiz poliklinik muayene hizmetleri esnasında yardıma ihtiyacı olan hastalara destek veriyor. Refakatçisi olmayan hastalarımıza yalnızca poliklinik hizmetlerinden faydalanmaları esnasında eşlik ediyorlar. Böylece insanlarla yardımlaşmanın güzelliğini keşfediyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı bu anlamlı projeye dahil olmak bizim için gurur verici. Projeyle ilgili bilgi almak ve gönüllü olmak isteyen gençlerin internet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Genç Gönüllüler sayfasını ziyaret etmeleri yeterli" şeklinde konuştu. - KONYA