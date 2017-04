Selçuk'ta Turizm Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi ve fakülte bünyesindeki Kültürel Miras ve Turizm Topluluğu ile Turizm ve Seyahat Topluluğu tarafından 41. Turizm Haftası Kutlamaları kapsamında 'Han'dan Otele Medeniyet Yolculuğu' programı 13. Yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemine ait kervansaraylardan Zazadin Hanı'nda gerçekleştirildi.



Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, otel temsilcileri, iş adamları ve öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, "Fakülte olarak içinde bulunduğumuz köklü mirası bizzat yerinde ve mekanında anarak bu kültürel mirası daha ileriye taşımak için bu programı burada düzenliyoruz. Yola çıkarken hep 'Bin Çiçekten Bir Kovana' diyerek başladık. İşte bu tarihi çiçeklerden bir tanesi de Zazadin Hanı'dır. 'Turizm medeniyetin altın anahtarıdır' dedik ve bu sloganın gereğini yerine getireceğiz. Bu anahtarları burada tarihi ve kültürel sanat yapılarında birlikte açacağız. İnsanlık için bu kültürel mirası geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için bu tarihi mekandayız" dedi.



"Bu tarihi yapıların işletmesine talibiz"



Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini okuyan Prof. Dr. Uyanık, "Çamlıbel'in de şiirinde sorduğu gibi 'Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı ?' dediği yerde bu yollar elbette tükenmeyecek. Kişi olarak tükenmeyecek, Türk milleti olarak tükenmeyecek, Türk devleti olarak tükenmeyecek ve biz bu güçlü mirası hep birlikte ileriye taşıyacağız. Çünkü bu köklü miras bize Selçuklu Medeniyeti'ni anlatıyor, Türk-İslam medeniyetini ve güçlü sanatsal yapısını anlatıyor. Biz Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak turizm ve tarihi bir araya getirdik. Kültürel mirası anlamlı hale getirmek istiyoruz. Bu program vesilesiyle bu tarihi mirası işletmeye talibiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bu tarihi yapıların, hanların ve kervansarayların işletilmesini istiyoruz ve talep ediyoruz. Bunlar birer kültür hizmetidir. Gerek ülkemize gerek uluslararası alanda kültür ve turizme çok değer katacak tarihi yapılardır" diye konuştu.



Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık'ın konuşmasının ardından, programa destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve program konuklarına plaket takdim etti. Daha sonra Prof. Dr. Uyanık'ın kızı Firdevs Sena Uyanık, İstiklal Marşı Şiiri'ni coşkuyla okuyarak dinleyicilerden tam not aldı.



"Konya, Anadolu'nun inanç mozaiğine katkı sağlamıştır"



'Kültürel Mirasın Tanıtılmasında Turist Rehberleri ve Zazadin Hanı' başlıklı konuşmasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Profesyonel Turist Rehberi Tuğba Hilal Kabakçı, "Turizm rehberleri turizmin tüm bileşenlerini bilmek ve hayatlarında birebir yaşamak zorunda olan kimselerdir. Bizler bulunduğumuz ilin ve ülkenin temsilciliğini yapıyoruz bir nevi. Ülkemizin tarih, sanat, sanat tarihi, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, zooloji, botanik gibi pek çok özelliğini bilmek zorundayız. Sosyolojiden ve insan psikolojisinden de anlamak zorundayız. Ülkemiz köklü bir medeniyete ev sahipliği yapıyor. Her köşesinde bu tarihi ve kültürel mirasın parçasını taşıyor. Kültürel mirasın temellerinin Anadolu'da Konya'da atıldığını düşünüyorum. Konya, Türklerin Orta Asya kültürünün İslam kültürünü kendi kültürüyle tanıştırıp buradaki medeniyetle kaynaştırıp Anadolu medeniyetinin temellerini attıkları bir şehirdir. İlk başkent olma özelliğini taşıyan Konya aynı zamanda Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre gibi önemli şahısların da yine bu topraklarda yetişmesinde ve Anadolu'nun inanç mozaiğinin oluşmasına katkı sağlayan bir yerdeyiz" diyerek Konya ve çevresinin turizm açısından önemi hakkında bilgi verdi.



Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen de, programda Selçuklu Devleti ve Hanın Mimarı Saadettin Köpek hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Saadettin Köpek'in hayatı, Selçuklu Veziri ve baş mimarı görevindeyken yaptığı işler ve Zazadin Hanı hakkında detaylı bilgi veren Doç. Dr. Hacıgökmen, "13. Yüzyılda Avrupa'nın daha böyle bir yapıyı henüz görmediği, birbirini boğazladıkları bir dönemde, Orta Asya'da Cengiz Han'ın insanları yakıp yıktığı bir dönemde Selçuklu sultanları böyle bir medeniyeti ve yapıları yapmışlardır. Bu hanın ve daha birçok hanın yapılmasına ve planlanmasına vesile olmasının yanında Saadettin Köpek aynı zamanda kaynaklara göre Alaeddin Keykubat'ın ölümüne sebep olan bir devlet adamıdır. Bunun yanında Selçuklu'nun 20'nin üzerindeki önemli emirlerini teker teker ortadan kaldırdığını tahmin ediyoruz. Birçok devlet adamının da katledilmesine sebep olan bir şahsiyet konumundadır. Yani Selçuklu Devleti'ni tamamen ortadan kaldırır" diye konuştu.



Sunumların ardından Konya'nın Modern Halk Oyunları Ekibi Kaşık's gösterisine geçildi. Öğrencilerin beğeniyle izlediği gösteriden sonra Kazak Milli Sanat Akademisi ve Orhun Kültür Sanat'ın sanatçılarından Ercan Erkabay ve ekibinin Hikayeleriyle Kadim Türk Müziği Resitali'ne geçildi. Programın sonunda ise, Zazadin Hanı'nın bahçesinde Ötüken Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Murat Kamışdere ve ekibi Geleneksel Türk Atlı Okçuluğu Gösterisi sundu. - KONYA