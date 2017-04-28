Selçuk Şahin'den Fenerbahçe İçin Olay Sözler!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin futbolcusu Selçuk Şahin, BeIN Sports kanalına verdiği röportajda eski takımı Fenerbahçe hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.



İşte Selçuk Şahin'in o sözleri;



"Beşiktaş'ın çok iyi oluşturduğu bir sinerji var. oyuncusuyla, hocasıyla... Fenerbahçe bunlardan çok uzakta. Kadıköy'de stadın dolmaması Fenerbahçe'nin gücünü çok azaltır. Ben Fenerbahçe'de 12 sene oynadım bu kadar boş stat görmedim. Biz hep ya şampiyon oluyorduk ya da ikinci. 1-2 senedir taraftarın gelmemesi Fenerbahçe'nin gücünü azaltıyor



"12 SENE KALDIM, BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM"



Stadı doldurdukları, takımı ittikleri maçta Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını gördüm. Manchester United maçını yendiler. Çok farklı bir takım olabilirler. Gelirsiniz, takım size zevk vermez anlarım da bizde 12 sene içinde kötü oynadığımız maçlar çıkardık. Yine de taraftar geliyordu, bize küsmüyordu.



Kadıköy'e bu sene 2-3 defa geldim, hiç birinde coşku görmedim. Rakip olarak gitsem bile bir coşku görmek isterdim.



Kimse alınırken van Persie niye geliyor demedi. Çünkü iyi oyuncu. Geldiği andaki beklentilerin çok uzağında. Sakat dendiler ama bir seneyi de geçti... Van Persie isminden beklenen performans alınamadı. Kalırsa inşallah seneye daha iyi performans sergiler ama bu sene onu yapamadı. Sneijder performans olarak iyiydi. Bu sene takım ile birlikte pek katkı sağlayamadı."



Kaynak: Sporx