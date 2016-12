Selçuk Parsadan'ın sokakta yaşayan oğlu Hakan Parsadan kimdir? İsmi bir dönem siyasilerin dolandırılmasıyla gündeme gelen Selçuk Parsadan'ın oğlu 38 yaşındaki Hakan Parsadan AA muhabirine, babasının ölümü sonrasında zor duruma düştüğünü, 5 yıldır sokakta yaşadığını ve soğuk nedeniyle belediyenin spor merkezine sığındığını anlattı. Hakan Parsadan, "Babam Selçuk Parsadan yaşarken çok muhteşem bir hayatım oldu. Babamla gurur duyuyorum. Babamı kaybettikten sonra böyle bir ortamdayım ama ben her yerde mutluyum. Param olmuş olmamış önemli değil. Buradaki yaşlılara, engellilere yardımcı oluyorum. Kaderin cilvesi. İleride, kitap yazmayı düşünüyorum. Kitapta, babamı, kendimi ve uyuşturucuyu, sokaklarda yaşananları anlatacağım. Geçmişte uyuşturucu kullandım ama bıraktım. Hayat bana insanların acımasız olduğunu öğretti." diye konuştu.

Selçuk Parsadan'ın oğlu Hakan Parsadan sokakta yaşıyor. Bir dönem basketbol oynadığını da aktaran Hakan Parsadan, "Yeni yıldan beklentim şu; Basketbol antrenörlüğü yapmak istiyorum. Yeni yılda inşallah hiçbir insan evsiz kalmaz. Duyarlı iş adamları ve vatandaşlarımızın da buraya gelmelerini bekliyoruz." dedi.

SELÇUK PARSADAN KİMDİR?

Selçuk Parsadan dönemin başbakanı Tansu Çiller ve cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi, büründüğü sahte kimliklerle dolandıran Türk dolandırıcı. Omurilik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 93 Harbi'nde Kafkasya'dan göç eden Çerkes kökenli bir aileden gelen Parsadan'ın dedesi Beyoğlu Polis Müdürü, babası Kadıköy Emniyet merkez memuruydu. 1953 yılında polislikten ayrılan baba Sabahattin Parsadan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in sevdiği kimselerdendi ve sonradan Menderes'in gönüllü yakın korumalığını üstlendi.

Selçuk Parsadan'a göre babası "Başbakan'ın aşk hayatını organize ediyor, sevgilileri ile buluşmalar ayarlıyor ve masraflarını örtülü ödenekten karşılıyordu. Emniyetten ayrıldıktan sonra Türk Basın Ajansı adına bir gazete çıkartan Baba Parsadan, Başbakanla yakınlığı sayesinde çok sayıda abone bulabiliyor, düzenlediği sahte baloların davetiyelerini satıyordu. Sinema sanatçısı Perihan Savaş'ın adını kullanarak, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ı, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i, Adnan Polat'ı, dolandıran Parsadan, en büyük vurgununu örtülü ödenekten aldığı para ile yaptı.

2 Kasım 1995 günü emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit eden Parsadan, Tansu Çiller'i telefonla arayarak, "Kemalistler Derneği" için 5 buçuk milyar lira ister. Para ertesi gün Başbakanlık Örtülü Ödeneği'nden Parsadan'ın hesabına yatırılır. Olayın emniyet tarafından öğrenilmesinin ardından Parsadan 10 Mayıs 1996'da Edremit, Balıkesir'in Altınoluk kasabasına gider ve gizlenir. Bu arada cep telefonu ile canlı olarak bağlandığı televizyon programlarında Çiller için saf bayan tanımlamasını kullanan Parsadan, kendi deyimiyle "hükümet destekli ülkücü mafyanın" peşinde olduğunu bildiği için hayatından endişe ediyordu.

Cep telefonu görüşmelerinden Parsadan'ın Altınoluk'da gizlendiğini tespit eden polis yetkilileri, düzenledikleri bir operasyonla ilçedeki 4000 evi tek tek arayarak 21 Mayıs 1996 günü Parsadan'ı yakalarlar. İnfaz yasasına göre 4 yıl 8 ay 28 gün cezaevinde kalan Parsadan 19 Şubat 2001 tarihinde tahliye edildi. Yakalandığı omurilik kanseri sebebiyle tedavi gören Parsadan, 25 Temmuz 2006 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.