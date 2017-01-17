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AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.
Selçuk Özdağ: "Ilk 4 Madde Hiçbir Zaman Değişmeyecektir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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