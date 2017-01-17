Selçuk Özdağ: "Ilk 4 Madde Hiçbir Zaman Değişmeyecektir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Selçuk Özdağ: 'Ilk 4 Madde Hiçbir Zaman Değişmeyecektir'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Milletvekili Özdağ, Milletvekili, Selçuk Özdağ, AK Parti, Ak Parti, Akparti, Ankara, Manisa, Akp
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads