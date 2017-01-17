Selçuk Özdağ: "Fikirler Çatışmalı, Yumruklar Değil"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Selçuk Özdağ:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

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