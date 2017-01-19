Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisinde İnceoğlugüven tazeledi

14 Mayıs Mahallesi temsilcisi olan Hülya İnceoğlu tek aday olarak girdiği ve divan başkanlığını Bilgi Keskin'in yaptığı seçimde yeniden Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı oldu.

Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi ikinci genel kurul toplantısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hülya İnceoğlu seçim öncesinde yaptığı konuşmada kadın meclisi başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerini anlattı. Hülya İnceoğlu; "Bugüne kadar yaptığımız her etkinlikte bizlere destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesine, Selçuk Belediyesine , Selçuk Kent Konseyi Başkan ve yönetim kuruluna, Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

"kent konseyleri katılımcı demokrasinin adresidir"

Selçuk Kent Konseyi Başkanı Atay Tozlu genel kurulda yaptığı konuşmada kent konseylerinin katılımcı demokrasinin en yoğun olduğu kurum olduğunu belirterek;"Bizler üç ay önce göreve başladık. O zaman zarfında kent konseyinin yaptığı çalışmalar üzerine bir şeyler koymak, toplumda farklılık yaratacak bir şeyler yapmak gibi hedeflerimizi vardı. Bu hedeflere doğru hızla yürüyoruz. Bunu zaman zaman bu kentte hepimiz göreceğiz. Şu anda da ülkemizde birliğe, bütünlüğe çok büyük bir dayanışmaya ihtiyaç var. Bizler de gönüllü olarak bu amaçlar için buradayız. Bu konuda bütün Selçuklular'ın herkesin, her kesimin desteğini bekliyoruz. Biz hemşehrilik hukukunu insanların dayanışmasını, birlikte olmayı, ilçemizin daha iyi bir ekonomik, sosyal, kültürel yönden daha iyi bir seviyeye ulaşması için çalışacak her gönüllüyü aramızda görmek istiyoruz" dedi. Tozlu sözlerini emeğini, zamanını Selçuk için ayırabilecek tüm Selçuklular'ı Selçuk Kent Konseyi bünyesinde çalışmaya davet etti.

Seçim usulünü katılımcılar belirledi

Selçuk Kent Konseyi'nin belediye temsilcisi olan Özkan Aracı da Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisinde görev alacak tüm kadınlara yapacakları her olumlu çalışmada yanlarında olacaklarını belirterek, başarılar diledi.

Seçim ve tasnif komisyonunun oluşturulmasının ardından başkanlık seçimlerine geçildi. Açık oyla yapılan seçim sonrası başkan seçilen Hülya İnceoğlugenel kurul üyelerine teşekkür etti.

