Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçime Gidiyor

Selçuk Kent Konseyi yürütme kurulu, yeni dönemin 3. toplantısını kendi binasında gerçekleştirilirken, Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi yürütme kurulu seçimlerinin ise 18 Ocak 2017 Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.



Selçuk Kent Konseyi Başkanı Atay Tozlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, kent konseyinin geçen üç aylık çalışmaları değerlendirildi. Yürütme kurulu üyelerinin ayrı ayrı görüşlerinin dile getirildiği toplantıda ayrıca, 18 Ocak 2017 Çarşamba günü yapılacak olan kadın meclisi başkan ve yürütme kurulu seçimleriyle ilgili yapılacak hazırlıklar da ele alındı. Toplantıda yürütme kurulu üyeleri, gündem maddeleriyle ilgili olarak ayrı ayrı görüşlerini açıklarken, özellikle kentin sorunlarının ilgili kurum ya da kuruluşlara iletilmesi konusunda verilen yada verilecek önergeler doğrultusunda hareket edileceği belirtildi. Çalışma gruplarının oluşturulmasıyla ilgili açıklama yapan Selçuk Kent Konseyi Başkanı Tozlu, "9 çalışma grubumuz var. Bu gruplarda görev almak isteyen gönüllüleri konseyimize bekliyoruz. Çalışmalarımızı tamamen çalışma yönergelerimize göre yapıyoruz. Kenti için bir şeyler yapmak isteyen herkesi gönüllü üyelik başvurusunu yapmaya davet ediyorum. Konseyimizin çalışmaları, verilen ya da verilecek önergeleri de sayfamızda yer vereceğiz. Hemşehrilerimiz www.selcukkentkonseyi.org alan adlı web sayfamızda konseyimizin çalışmalarını takip edebilecekleri gibi oluşturacağımız form ve anketlerle de duygu ve düşüncelerini aktarma olanağı bulacaktır" diye konuştu.



Kadın meclisi seçimleriyle ilgili gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Kadın Meclisi Başkanı Hülya Sevim İnceoğlu ise şöyle konuştu:



"Çalışma yönergemize göre seçim startımızı geçen ay ki toplantımızda karar altına almıştık. 18 Ocak 2017 saat. 20.00'de Selçuk Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonunda yapacağımız genel kurulumuza, seçime katılacak konsey üyelerimizin yanı sıra oy hakkı olmasa da ilçemizdeki kadınlarımızın üst düzeyde katılım göstermelerini arzuladığımızı bildirmek isterim. Bu vesileyle kadın meclisinde özverili çalışmalarda bulunan tüm yürütme kurulu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, olanaklarımız ölçüsünde onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Çarşamba günü görev alacak tüm kadın arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR