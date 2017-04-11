Selçuk Kaymakamı Trafik Kazası Geçirdi: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı ile 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hakan Parlatan idaresindeki Selçuk Kaymakamlığına ait 35 LEM 03 plakalı otomobil, Belevi Mahallesi kavşağında Tire'den Selçuk istikametine giden Ömer Özbilici yönetimindeki 35 Z 2383 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri Özbilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Kaymakam Boyacı sağlık ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Parlatan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaymakam Boyacı ve diğer yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Özbilici'nin cesedi ise savcılık incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.