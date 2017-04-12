Selçuk Kaymakamı Kaza Yaptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de, Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın içerisinde bulunduğu resmi aracında karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kaymakamla beraber iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, kaza Selçuk-Belevi kavşağında meydana geldi. Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın da içerisinde bulunduğu Selçuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının resmi aracı, Tire istikametinden gelen Ömer Ö.'nün kullandığı 35 Z 2383 plakalı araca hızla çarptı. Kazada, tam bir can pazarı yaşandı. Olayda, Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı ve aynı araçta bulunan şoför Hakan Parlatan yaralandı. Feci kazada, Ömer Ö. ise kaza yerinde can verdi.



Kaymakam hastaneye kaldırıldı Kaza sonrasında bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kaymakam ve Ayhan Boyacı ve araç şoförü Hakan Parlatan'a ilk müdahale bölgeye gelen acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Kaymakam Boyacı, Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Hakan Parlatan ise İzmir'e sevk edildi. Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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