Selçuk İnan, Şehit Polis Fethi Sekin'in Oğlu Burak Sekin'e Formasını Verdi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor, Galatasaray maçına İzmir Kahramanı Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Burak ve diğer şehit çocukları 23 numaralı Elazığspor forması ile sahaya çıktı.

Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın da aralarında olduğu Şehit çocukları stadı turlayarak taraftarı selamladı.

DUYGULANDIRAN PANKART

Daha sonra her iki takım oyuncuları taşıdıkları, "Namı Kahraman Kendi Şehit Adı Gakgoş Fethi Sekin Şehitler Ölmez, Vatan bölünmez" pankartı ile sahaya çıktı.

Maçın 63. dakikasında yerini 19. yaşındaki genç futbolcu Birhan Vatansever'e bırakan Selçuk İnan oyundan çıktıktan sonra Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın yanına gitti.

İnan, formasını Fethi Sekin'in oğluna hediye etti ve Sekin'in oğlu Burak ile kısa süre sohbet etti. İnan daha sonra şehit polisin oğluna satıldıktan sonra yedek kulübesinin yolunu tuttu.