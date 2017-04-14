Selçuk İnan'ın Kayınpederi Son Yolculuğunu Uğurlandı
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş, Zincirlikuyu Cami'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş, Zincirlikuyu Cami'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın cenazesi Zincirlikuyu Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, futbol takımı oyuncuları, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adanaspor eski Teknik Direktörü Levent Şahin, Fenerbahçeli İsmail Köybaşı ve Ahkisar Belediyesporlu Olcan Adın ile spor ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Selçuk İnan'ın taziyeleri kabulü
-Cenaze namazından görüntüler
-Genel detaylar
Haber-Kamera: Serhan TÜRK / İstanbul,