Selçuk İnan'ın Acı Günü
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş, hayatını kaybetti.
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş, hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayınlanan mesajda Selçuk İnan'a taziye mesajı yayınlandı.
TFF'den yayınlanan mesajda;
"A Milli Takım ve Galatasaray oyuncusu Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Selami Kardaş'a Allah'tan rahmet, Selçuk İnan ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
Kardaş'ın cenazesinin İstanbul'da Zincirlikuyu Cami'nde cuma namazını müteakip kılınacağı öğrenildi.
Kaynak: Sporvadisi.com