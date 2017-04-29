Selçuk İnan, Fenerbahçe Mağlubiyeti Sonrası Kapıları Tekmeledi

23 Nisan'da Türk Telekom Arena'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle biten maç sonrasında Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan adeta delirdi.

KAPILARI TEKMELEDİ

Maçın son düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tutan futbolcuların başını çeken Selçuk, sinirlerine hakim olamadı ve soyunma odasına giden koridorlardaki kapıları tekmeledi. Galatasaray kaptanının bu denli sinirli halde olması görenleri şaşırttı.

İşte Selçuk İnan'ın maç sonu görüntüleri;









