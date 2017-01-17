Selçuk İnan'dan Alkışlanan Hareket

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Galatasaray deplasmanda Elazığspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.



FETHİ SEKİN'İN OĞLU DA MAÇTAYDI



İzmir'de teröristlerce çatıştıktan sonra şehit düşen ve memleketi Elazığ'da toprağa verilen Fethi Sekin, mücadele öncesi tribünler ve futbolcular tafafından saygıyla anıldı.



Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, 63. dakikada oyundan çıktıktan sonra formasını tribünde maçı izleyen şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'a hediye etti. Elazığspor taraftarları Selçuk İnan'ın bu hareketini alkışlarken, tecrübeli oyuncu sosyal medyada övgülerle karşılandı.