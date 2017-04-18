Selçuk Eraydın, İstanbul'da Anılacak
Akademisyen ve araştırmacı-yazar Selçuk Eraydın, vefatının 22. yılında İstanbul'da düzenlenecek etkinlikle anılacak.
Akademisyen ve araştırmacı-yazar Selçuk Eraydın, vefatının 22. yılında İstanbul'da düzenlenecek etkinlikle anılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinin birlikte düzenlediği "İlim ve İrfana Adanmış Bir Ömür: Selçuk Eraydın" başlıklı panel, 22 Nisan'da Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleşecek.
Panelde konuşmacı olarak yer alacak Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Prof. Dr. İrfan Gündüz, Prof. Dr. Ali Hüsrevoğlu ve Prof. Dr. Necdet Tosun, Eraydın'ın mesleki yaşamını, hayatını ve ilmi çalışmalarını anlatacak.
Selçuk Eraydın
Akademisyen ve araştırmacı-yazar Selçuk Eraydın, 1937 yılında Balıkesir'de doğdu. İstanbul İmam Hatip Okulundan 1960 yılında mezun olan Eraydın, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde öğrenimini tamamladı.
Bir süre Sivas'ta öğretmenlik yapan Eraydın, İslam Enstitüsünde tasavvuf tarihi asistanı oldu. Eraydın, "17. Asırda Yazılmış Tevhid ve Na'atlardaki Tasavvufi Remizler" adlı teziyle doktor, daha sonra yardımcı doçent oldu.
Hayatı boyunca birçok esere imza atan Eraydın'ın makaleleri "İslam Medeniyeti", "Tohum", "Nesil", "Kök" gibi dergilerde ve çeşitli gazetelerde yayımlandı.
Mevlana'dan ve İbn-i Arabi'den çeviriler de yapan Eraydın, "Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi" ile Dr. Necla Pekolcay ile "İslam Türk Edebiyatı" adlı kitapları kaleme aldı.