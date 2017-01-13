Selçuk, Deve Güreşlerinin 'Kırkpınar'ı İçin Hazır

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak anılan 35. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.



Selçuk ilçesinde, her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ve bu yıl 35. düzenlenecek olan Selçuk Efes Deve Güreşlerinin ayrıntılı programı belli oldu. 14 Ocak 2017 Cumartesi günü develerle kortej yürüyüşü ile başlayacak program, İstasyon Meydanında 6. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile devam edecek. 15 Ocak 2017 Pazar günü ise develer, Pamucak Arena'da kıyasıya yarışacak. Yarışma içinse tüm hazırlıklar tamamlandı. Her yıl binlerce yerli yabancı izleyicisi olan, aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda da yabancı medyanın dünyada takip edilecek ilk 10 etkinlik listesine girmesini başaran Selçuk Efes Deve Güreşlerinde, 104 deve güreşeceği öğrenildi. Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelecek misafirlerin ağırlanacağı festivalde ayrıca, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilerek coşku tavan yapacak. - İZMİR