Selçuk Dereli ve Bünyamin Gezer Başkanlık Sistemini Tartıştı

Selçuk Dereli ve Bünyamin Gezer başkanlık sistemini tartıştı.

Selçuk Dereli ve Bünyamin Gezer başkanlık sistemini tartıştı...

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