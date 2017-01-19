Çanakkale Dardanelspor dış transferde tecrübeli defans oyuncusu Selçuk Bice ile mukavele imzaladı.
Kırmızı-Beyazlı takım dış transferde tecrübeli defans oyuncusu Selçuk Bice ile mukavele imzaladı. Sezonun ilk yarısında Van Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 1985 doğumlu tecrübeli defans oyuncusu Tokatspor, Kırıkkalespor, Şanlıurfaspor, Çubukspor, Gümüşhanespor, Ofspor takımlarında forma giyerken uzun yıllarda Çanakkale Dardanelspor formasını terletmişti. Selçuk Bice'nin kariyerinde TFF 1.lig'te 31, TFF 2.Ligte 190, TFF 3.ligte ise 3 karşılaşması bulunuyor.
Çanakkale Dardanelspor tecrübeli defans oyuncusu ile 1,5 yıllık mukavele imzaladı. - ÇANAKKALE
Selçuk Bice Dardanelspor'da
Çanakkale Dardanelspor dış transferde tecrübeli defans oyuncusu Selçuk Bice ile mukavele imzaladı.
Çanakkale Dardanelspor dış transferde tecrübeli defans oyuncusu Selçuk Bice ile mukavele imzaladı.
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