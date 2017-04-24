Selanik'te 1915 Olaylarını Anmak İsteyen Göstericiler Polise Saldırdı

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu önünde 1915 olaylarıyla ilgili gösteri yapmak isteyen grubun polise saldırması üzerine eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.



Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu önünde toplanan göstericiler binanın girişine 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin bildiri asmak istedi.



Yunan çevik kuvvet ekiplerinin buna izin vermemesi üzerine eylemciler polise sopa ve sandalyelerle saldırdı.



Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda yaralanan olmadı, konsolosluk binasında da herhangi bir hasar oluşmadı.