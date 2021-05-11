Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim anlamı ne demek? Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim hangi surede geçiyor? Arapça'sı ve Türkçe okunuşu!
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Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim anlamı ne demek? Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim hangi surede geçiyor? Arapça'sı ve Türkçe okunuşu!

Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim anlamı ne demek? Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim hangi surede geçiyor? Arapça'sı ve Türkçe okunuşu!
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Yasin Suresi'nin 58. ayeti "Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim" 'dir. Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. 58. ayeti ise Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim okunması faziletli surelerden birisidir. Dua olarak da geçmektedir. Peki, Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim ne demek? Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim anlamı nedir? Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim okunuşu ve Arapça'sı!

Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim ne demek, ne anlama geliyor merak ediliyor. Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim hangi surede geçmektedir ve kaçıncı ayettir? Diyanet mealine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELAMUN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM HANGİ SUREDE VE AYET?

"Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim" ayeti Yasin Suresi'nde geçmektedir. Yasin Suresi'nin 58. ayeti kerimesi "Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim" 'dir.

Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim anlamı ne demek? Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim hangi surede geçiyor? Arapça'sı ve Türkçe okunuşu!

SELAMUN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM ANLAMI NEDİR?

Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim ayeti "Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selam" (vardır)." anlamına gelmektedir.

SELAMUN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM ARAPÇA'SI VE TÜRKÇE MEALİ

"Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim" ayetinin Arapça yazılışı aşağıdaki gibidir.

Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim anlamı ne demek? Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim hangi surede geçiyor? Arapça'sı ve Türkçe okunuşu!

Yasin Suresi 58. ayet okunuşu : Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim

Meali : Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selam" (vardır).

NOT = Normalde "Selamun Kavlen Min Rabbin Rahim" olarak okunuyor. Fakat tecvit kuralları gereğince "Min" değil "Mir" olarak birleştirme yapılır. Aynı şekilde "Rabbin" değil "Rabbir" olarak birleştirme yapılmaktadır. Aynı şekilde "Kavlen" değil "Kavlem" olarak birleştirilir.

Yani ayetin doğru okunuşu şu şekilde : Selamun Gavlem Mir Rabbir Rahim

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