Selamlık Sohbetleri Kanuni Sultan Süleyman Anlatıldı

Osmanli tarihini herkese sevdiren Tarihçi Talha Uğurluel, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki konferansta, bilinmeyen bircok ayrıntıyla Kanuni Sultan Süleyman ve döneminden bahsetti.

Kanuni'nin annesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan ile başlayan programda Uğurluel, Kanuni'nin yaşamı, ailesi ve eğitim hayatında etkili olan isimlere dikkat çekti.

Anlatımını kendi çekmiş olduğu fotoğraflar ve görsel sunumuyla destekleyen Uğurluel, Kanuni Sultan Suleyman'in Osmanli Imparatorlugu'nu nasil bir dünya imparatorlugu haline getirdigini tum detaylariyla anlattı. Bir yanda kutsal Roma ile Katolik Hristiyanligi dünyaya hakim kılmak isteyen Sarlken ve Ferdinand diger yanda Büyük Pers Kralligi'ni ayağa kaldirmak isteyen Sah Tahmasb, bir yanda Yemen'deki Zeydî İmamlari, diger yanda Hint Okyanusu'ndaki Portekiz sömürgecilerine kadar birçok konuyu ele aldı.

Kanuni'nin Afrika siyaseti neydi? Osmanli icin Yemen neden önemliydi? Sarlken Cezayir'de nasil hezimete ugratildi? Barbaros'un son deniz seferinde neler yasandi? Estergon Kalesi nasil fethedildi? gibi zihinlerde yer etmis bircok sorunun cevabını yanıtlamaya çalıştı.

Belgrad Kalesi seferi, 8,5 ay süren Rodos Adası seferi, Estergon'un fethi, I.Viyana kuşatması, Kanije seferi, Mohaç Meydan Muharabesi, Bağdat'ın fethi, Budin Seferi ve daha birçok konu hakkında bilgi verilen programda, Kanuni'nin siyasal zekası başarılarıyla anlatıldı.

Uğurluel, Mohaç Meydan Muharebesi'nde Orta Avrupa'nın en büyük ordusunu alt eden Kanuni'nin "Bu gece yatağımı değlize serin" sözleriyle, Kanuni'nin bir barbar olmadığını, ancak barbar olarak gösterilmeye çalışıldığını vurguladı. Osmanlı'ya düşman olanların, Osmanlı'ya özendiklerini ve Osmanlı kıyafetleri giyerek resimlerini yaptırmış olduklarını gözler önüne serdi.

Sabah ve akşam olmak üzere iki seans yapılan söyleşi programları, yaklaşık 1.000 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Söyleşinin ardından ise Talha Uğurluel okurları için kitaplarını imzaladı.