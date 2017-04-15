Selami Şahin Kahramanmaraşlıların Konuğu Olacak

Fantezi müziğin güçlü sesi Selami Şahin, 21 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş'ta hayranlarına müzik ziyafeti yaşatacak.



Geçtiğimiz yıl 50'inci sanat yaşını kutlayan usta sanatçı Selami Şahin, Kahramanmaraşlıların konuğu oluyor. Unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovlarıyla yıllara meydan okuyan Selami Şahin, 21 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş Piazza AVM'de sahne alacak.



"Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor", "Özledim", 'Ben Sevdalı Sen Belalı" ve "Seninle Başım Dertte" gibi unutulmaz aşk şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Selami Şahin, saat 22.00 itibariyle Kahramanmaraşlılara müzik ziyafeti yaşatacak. - KAHRAMANMARAŞ