Selami Şahin'in Konserine Katılan İrem Derici'den İmalı Cevap

Geçtiğimiz ay terör nedeniyle ertelenen Selami Şahin'in 50'nci sanat yılı konseri dün akşam gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında, 'istenmeyen gelin' ilan edilen ve müstakbel kayınpederi Selami Şahin ile arası bozuk olan İrem Derici de vardı. İkilinin arasında ilk bakışta buzların eridiği düşünülse de, İrem Derici'in cevabı kafa karıştırdı.

Selami Şahin'in 50'nci sanat yılı adıyla gerçekleşen konserde sanatçıya 53 kişilik Boğaziçi Caz Korosu ve Semih Erdoğan yönetimindeki 28 kişilik orkestra eşlik etti. Emel Sayın ve Lider Şahin sahnede sanatçıyla düet yapanlar arasındaydı.

"BÜYÜK BİR ÜSTAT"

Selami Şahin'in oğluyla aşk yaşayan İrem Derici, gecede basın mensuplarının ilgi odağı oldu. İlk önce son dönemde yaşanan terör olaylarıyla ilgili açıklama yapan Derici, "Müziğin her şeyin üstesinden geleceğinin inancındayız. Bu akşam da çok büyük bir üstat, anlatamadığımız, anlatmaya zorlandığımız mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi anlatacak" dedi.

MÜSTAKBEL GELİNİNE "İREM HANIM" DEDİ

Selami Şahin'in eşi ve İrem Derici'yi gelini olarak istemediği iddia edilen Didem Şahin de gecede yerini aldı. İrem Derici'nin sahne aldığı bir geceye katılmayıp çok konuşulan Didem Şahin, "Bu akşam beraber olacağız. Biz küs değildik. Birazcık abartıldı. Sağlık durumları nedeniyle katılamadım. İrem Hanım hastaneye ziyarete gelmişti. Problem yok" açıklamasını yaptı. Müstakbel geliniyle öpüşerek selamlaşsa da, kendisine "İrem Hanım" demesi gözlerden kaçmadı.

"EŞİM DE EVLENİP BOŞANMIŞ BİRİ"

"Oğlunuzun evlenip boşanan bir kadınla evliliğine onay verir misiniz?" sorusuna ise Didem Şahin, "Eşim de daha önce evlenip boşanmış biri. Sorun yok. Allah mesut etsin. Herkes kendi hayatını yaşıyor" diye konuştu. "İrem Derici hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Selami Şahin ise, "Kimseye karşı değilim. Bütün sanatçılara her dalda saygım sonsuzdur. Kesinlikle yanlış düşünüp olmayacak sözleri söylemek bize yakışmaz. Önleri, hayatları herkesin açık olsun" diyerek cevap verdi.

"47 KAMERA AÇIKKEN..."

Tüm bu açıklamaların ardından buzların eridiği düşünülse de, İrem Derici'nin cevabı kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, geceye katılmasıyla ilgili olarak, "47 kamera açıkken saygılı oluyor insanlar" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

ZEKİ MÜREN İLE DÜET YAPILDI

Selami Şahin'in 50'nci sanat yılı adıyla gerçekleşen konserde sanatçıya 53 kişilik Boğaziçi Caz Korosu ve Semih Erdoğan yönetimindeki 28 kişilik orkestra eşlik etti. Emel Sayın da sahnede yer alanlar arasındaydı. Geceye damga vuran düetlerden biri ise, Zeki Müren'in hologram ile canlandırmasıyla, "Girme Sana Muhtacım" şarkısının söylenmesi oldu.

"SAHNEYE ÇIKIYORUM AMA İÇİN YARALI"

Konser öncesi röportaj veren Selami Şahin şöyle konuştu: "Bombalar yüzünden konserimizi daha önce iptal ettik ama hayat devam ediyor. Üzüntümüz sonsuz. İnşallah bu savaşlar biter. Ölenlere rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Müzik ruhun gıdasıdır. Biz de bu işten 50-60 kişi ekmek yiyoruz. Mecburen işimizi ihmal etmiyoruz. Sahneye çıkıyorum ama içim yaralı."