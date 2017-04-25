Yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk müziğinin önemli isimlerinden kabul edilen Selami Şahin, "Selami Şahin ile Yarım Asırlık Senfoni" konserinde İstanbullu müzikseverlerle bir araya geldi.



İş Sanat Kültür Merkezinde gerçekleşen ve şefliğini Serdar Yalçın'ın yaptığı konserde sanatçıya, 12 kişilik yaylı sazlar oda orkestrası ve piyano eşlik etti.



Şarkılarıyla tüm kuşakların hayranlığını kazanan Şahin, bu geceki özel performansında eserlerini opera sanatçıları Hüseyin Likos, Deniz Likos, Gökhan Ürben, Hande Soner Ürben, Zafer Erdaş ve Sevim Zerenoğlu ile birlikte söyledi.



Gecede Şahin, "Seninle Başım Dertte", "Gözler Kalbin Aynasıdır", "Gitme Sana Muhtacım", "Senin Olmaya Geldim", "Ben Hala Deliyim" ve "Eskimeyen Dost" gibi sevilen parçaları seslendirdi.