Selami Şahin ile Yarım Asırlık Senfoni 25 Nisan'da İş Sanat'ta



İstanbul Opera Orkestrası Yaylı Sazlar Solistleri



Serdar Yalçın Şef



Mezzo soprano DENİZ LİKOS soprano HANDE SONER ÜRBEN



soprano SEVİM ZERENAOĞLU bas GÖKHAN ÜRBEN



bas-bariton ZAFER ERDAŞ tenor HÜSEYİN LİKOS



konzertmeister SEDA SUBAŞI piyano EREN AYDOĞAN



Yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türkçe müziğin tüm dönemlerine ve akımlarına damga vurmuş isimlerden biri olan Selami Şahin, çok özel bir projeyle İş Sanat sahnesine konukoluyor. En sevilen şarkılarını şef Serdar Yalçın'ın yepyeni düzenlemeleriyle opera sanatçıları Hüseyin Likos (tenor), Deniz Likos (mezzo-soprano),Gökhan Ürben (bas), Hande Soner Ürben (soprano), Zafer Erdaş (bas-bariton) ve Sevim Zerenoğlu (soprano) ile birlikte seslendireceksanatçıya gecede 12 kişilik yaylı sazlar oda orkestrası ve bir piyano eşlik edecek. 50 yılı aşan müzik kariyerinde onlarca albümün yanı sıra300'ün üzerinde besteye imza atan Şahin, kariyerini Müzikte 50. Yıl Özel Ödülü ile taçlandırdı. Şarkılarıyla tüm kuşakların hayranlığınıkazanan Selami Şahin'in daha önce tanık olmadığınız bu çok özel performansını sakın kaçırmayın!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : İş Sanat Kültür M.



Mekan Adresi : İş Kuleleri



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Selami Şahin ile Yarım Asırlık Senfoni



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır