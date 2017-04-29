Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla 29 Nisan'da Jolly Joker Antalya sahnesinde sizlerle olacak.



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 Yaş sınırı vardır.



VIP



VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 Yaş sınırı vardır.



Ayakta



Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 Yaş sınırı vardır.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Muratpaşa



Mekan : Jolly Joker Antalya



Mekan Adresi : Çağlayan Mahallesi Fener Caddesi Erdoğan İş merkezi No : 12/5-6-7



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Selami Şahin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır