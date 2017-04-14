Selami Şahin
Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla 04 Mart'ta Jolly Joker Ankara sahnesinde sizlerle olacak.
Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla 04 Mart'ta Jolly Joker Ankara sahnesinde sizlerle olacak.- VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 - 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.
VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Jolly Joker Ankara
Mekan Adresi : Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No: 14
Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Selami Şahin
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io