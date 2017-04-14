Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla 04 Mart'ta Jolly Joker Ankara sahnesinde sizlerle olacak.- VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 - 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Jolly Joker Ankara



Mekan Adresi : Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No: 14



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Selami Şahin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır