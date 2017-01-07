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Selami Şahin

Selami Şahin

Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla 7 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde sizlerle olacak.

Selami Şahin

Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla 7 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde sizlerle olacak.

Sahne Önü

Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar. 

Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 yaş sınırı vardır.

VIP

VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.

VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 yaş sınırı vardır.

Ayakta

Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.

18 yaş sınırı vardır.

Kaynak: Etkinlik.io

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