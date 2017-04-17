Selam Tevhid"De Kumpas Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine karar verdi.



FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında, kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen duruşma, Yargıtaydaki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda yapıldı.



Heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık ettiği duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları katıldı.



Savunmasına 14 Nisan'da başlayan eski hakim Mehmet Hamzaçebi, hafta sonu verilen aranın ardından bugün de savunmasını sürdürdü.



Hamzaçebi, "Selam Tevhid" örgütünün varolduğunu, örgütün "sözde" olmadığını iddia ederek, böyle bir yapının ülkeye zarar vermemesi için araştırılması gerektiğinin ortada olduğunu söyledi.



Yaptığı her şeyin "noktasına, virgülüne kadar" doğru olduğunu savunan Hamzaçebi, soruşturmada önüne gelen bilgiler doğrultusunda karar verdiğini öne sürdü. Hamzaçebi, "Bu kadar şey ortaya çıktıktan sonra gözüm kapalı imzalarım. Yine olsa yine imzalarım. Tek kaygım ülkenin güvenliği." diye konuştu.



FETÖ/PDY hakkında daha önce bir kişi hakkında tutuklama yönünde karar verdiğini ve böyle bir örgütün üyesi olmadığını savunan Hamzaçebi, bir kumpas kurulduysa, bu kumpasın kendisine yönelik olduğunu iddia etti.



Daha sonra iddia makamı, müşteki avukatlarının davaya katılmalarının kabulü, sanıkların tutukluluklarının devamı yönünde mütalaasını verdi.



Mahkeme Başkanı Öztunç, sanıklara talepleri doğrultusunda söz verdikten sonra ara kararını açıkladı. Sanıklardan Vedat Dalda ve Mehmet Erdoğan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluklarının devamına karar verildi.



Mahkeme, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu müştekilerin davaya katılma taleplerini de kabul ederek duruşmayı erteledi.