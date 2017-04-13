Selam Tevhid"De Kumpas Davası

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının Yargıtayda yargılandığı davanın bugünkü duruşması tamamlandı.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen duruşma, sanık sayısının fazlalığı, Yargıtay'daki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapıldı.



Heyete Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık ettiği duruşmaya, sanıklar, avukatları ile müşteki avukatları katıldı.



Sanık İsmail Işık, dinleme kararları verilen soruşturmayı kendisinin başlatmadığını ve bitirmediğini ifade ederek, sadece bir dönem talep ettiği dinlemeler nedeniyle yargılandığını söyledi.



Mahkemeden dinleme talebinde bulunurken başka bir motivasyonun etkisinde kalmadığını savunan Işık, yaptığı işlemlerin yasaya uygun olduğunu ileri sürdü. Işık, "Selam Tevhid soruşturması kurgu olsaydı 63 hakim ve savcı işin içinde olmazdı." görüşünü savundu.



Sanık Birol Bilen de haklarındaki soruşturmanın usulüne uygun başlatılmadığını iddia etti.



Dosya kapsamında 3 dinleme kararı verdiğini aktaran Bilen, bu kararların yargı yetkisinin kullanılmasından ibaret olduğunu öne sürdü.



İddianamede, dinleme kararlarını talimat üzerine verdiklerinin belirtildiğini dile getiren Bilen, ancak kararların öncesinde ve sonrasında kimden, nasıl talimat alındığının somutlaştırılmadığını savundu.



FETÖ'nün örgüt içi haberleşmede kullandığı "ByLock" programına ilişkin MİT'ten gelen raporu reddeden Bilen, bu programı hiç kullanmadığını, suçlanabilmesi için mesajlaşma içeriklerinin tespit edilmesi gerektiğini ileri sürdü.



Sanık Ümit Zafer Çolak da dosyanın asıl savcıları yerine dosyada imzası olanlardan hesap sorulmasının suç ve cezanın şahsiliği ilkesine aykırı olduğunu söyledi.



Dinleme talep ettiği isimler arasında siyasi ve bürokrat bulunmadığını aktaran Çolak, taleplerinin uzatmaya ilişkin olduğunu, hakkında ilk kez dinleme talep ettiği kimse olmadığını savundu.



Çolak, "Ben savcı olarak talep ederim, mahkeme karar vermezse kimse dinlenemez. Dosyada inisiyatif almam söz konusu değildir." savunmasını yaptı.



Kendisi hakkındaki MASAK raporunda şüpheli görülen para transferlerine değinen Çolak, bunların gün faaliyetlerine ilişkin olduğunu ileri sürdü.



Duruşma yarına bırakıldı.