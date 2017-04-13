Selam Tevhid"De Kumpas Davası

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen duruşma, sanık sayısının fazlalığı, Yargıtaydaki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapıldı.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Öztunç'un heyete başkanlık ettiği duruşmaya sanıklar, avukatları ile müşteki avukatları katıldı.



Sanıklardan, Şike ve Odatv davalarına da bakan eski hakim Mehmet Ekinci savunmasında, bu dosya kapsamında 5 dinleme ve teknik takip kararı verdiğini söyledi.



Bu kararların tamamının gerçek kimlikler üzerinden verildiğini anlatan Ekinci, bu kişilerin ya sabıkalı olduklarını ya da haklarında öz geçmiş raporları bulunduğunu belirtti.



Dinleme kararlarını kendisinin yazdırdığını kaydeden Ekinci, "Basit şüpheyi aşan durumlar için dinleme kararı verdim. Bu kararların tamamı usule uygundur. Dinleme kararı verdiğim kişiler masum değil. Masum olanlar 2012'den sonra dinlenenler. Hainler saptırmasaydı bu dosya çok önemli bir dosyaydı." ifadelerini kullandı.



Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair raporu reddeden Ekinci, raporda programı yüklediği belirtilen üç telefondan birinin kendisine ait olmadığını, ByLock'u hiç kullanmadığını savundu.



Sanık İsmail Işık da dosyada kendisine suç isnadında bulunulan 50 dinleme ve teknik takip talebi olduğunu söyledi.



Haklarında açılan soruşturmanın keyfi ve delilsiz olduğunu ileri süren Işık, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başmüfettişliğinin hakkında savunma istediği dinleme taleplerinin kendisi tarafından verilmediğini iddia etti.



Duruşmaya öğle arası verildi.