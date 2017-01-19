Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Selahattin Demirtaş Beraat Etti
Ara
BİST 82.145 %-0,77
DOLAR 3,8204 %0,70
EURO 4,0787 %1,04
PARİTE 1,0669 %0,29
ALTIN 147,99 %0,63
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Selahattin Demirtaş Beraat Etti

Demirtaş, örgüt propagandası davasından beraat etti.

Selahattin Demirtaş Beraat Etti

Demirtaş, örgüt propagandası davasından beraat etti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>