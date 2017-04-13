Sel Yıktı Geçti

Bingöl'de sağanak yağışının ardından meydana gelen selden dolayı birçok araç zarar görürken, köprüde göçük meydana geldi.



Bingöl'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağışın ardından Çapakçur deresinde sel felaketi yaşandı.



Çapakçur deresi üzerinde bulunan eski Çapakçur Köprüsünde göçük meydana geldi. Köprünün bir tarafından büyük çapta hasar oluşurken, Aşağı Çarşı Vadi projesi için kurulan şantiyenin de büyük bir bölümü sele maruz kaldı. Köprü çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, olay yerine polis, AFAD ve sağlık birimleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı bölgede köprüde çalışma başlatıldı.



10 ARAÇ SELDEN ZARAR GÖRDÜ



Aşağı Çarşı Mahallesi Çapakçur Deresi yakınlarında park halinde bulunan 10 araç ise selden zarar gördü. Araçlar, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarırken, polis olay mahallinde güvenlik önlemi aldı.



AFAD Şube Müdürü Ekrem Kavran, yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Müdürlüğünden aldığımız bilgi üzerine İlgili birimleri mesajla uyardık, herkesin dikkatli olmasını istedik. Bu kadar debisi yüksek bir su beklemiyorduk, şehrin ana girişi olan köprüde göçük meydana geldi. Çalıştığımız alanda da 10 aracımız selden dolayı çamura batmış durumda. Sevindirici yanımız olaylarda can kaybının olmamasıdır" dedi.



(Yılmaz Atar - Murat Çaka/İHA)