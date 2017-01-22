Sel Vuran Tarlalarda Yeşil Soğan Hasadı

SEZGİN PANCAR - Çiftçilerin çamurlu tarlalardan büyük emek harcayarak hasat ettiği yeşil soğan, üreticisi tarafından tarlada kilogramı 3 liradan satışa sunulurken, vatandaşın sofrasına en az 10 liradan yer alıyor.



Türkiye'de yeşil soğanın en çok üretildiği illerden biri olan Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı, Düğdüören ve Dorukkent köylerinde başlanan yeni yılın ilk ürün hasadı sürüyor.



Çiftçiler, ekim ayı ortalarında ektikleri soğanları, ocak ayının soğuğunda tek tek topladıktan sonra özenle seçerek temizliyor.



Yağmur nedeniyle çamur olan tarlalardan zor şartlarda hasat edilen yeşil soğanlar, sonraki durakları olan su dolu havuzlarda yıkanarak temizleniyor.



Kasalara konularak satışa hazır hale getirilen soğanlar, tüccarlar aracılığıyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderiliyor.



Üreticisinde ucuz, tezgahta pahalı



Tarladan 3 liraya satılan, sebze hallerinde ise 5 liradan alıcı bulan sofraların vazgeçilmesi yeşil soğanın, fiyatı tezgahlara ulaşana kadar 10 lirayı aşabiliyor.



Düğdüören köyündeki tarlasında hasat yapan üreticilerden 56 yaşındaki Muazzez Sayik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğanın üretiminin kendilerine kilogramda 2 liraya mal olduğunu söyledi.



Kentte 29 Aralık 2016'da yaşanan sel felaketinde ürününün çok zarar gördüğünü anlatan Sayik, "Soğan bize tohumu, gübresi, dikmesi 2 liraya mal oldu. Kendisini de 3 liraya zor satıyoruz. 1 ton diktiğimiz yerden 500 kilogram ürün kaldıramadık. 29 Aralık'taki sel nedeniyle dereler taştı, soğanlarımızı aldı götürdü, üzerine de dolu yağdı. Fiyatlar geçen seneye göre yarı yarıya düştü." dedi.



Üreticilerden Salim Aldı ise soğanı istedikleri fiyatta satmakta zorluk yaşadıklarını dile getirerek, "Bu yılın soğan hasadına başladık. 1,5-2 liraya mal ettik 3 liraya zor satıyoruz. Bu kış çetin ve soğuk geçti, soğanlar büyümedi. 30-40 günde büyüyen ürün,3 aydır büyümüyor. Sel nedeniyle çok kayıp verdik, soğanda hastalık oldu. Zararımız çok fazla. 25 ton kuru soğan aldık daha 1 ton yeşil soğan anca çekebildik. Havaların soğuk olması nedeniyle ürünler büyümedi. Ürünlerimin yüzde 30'u zarar gördü." diye konuştu.



Manav Ferhat Akbaba ise yeşil soğanın kilogramının 10 liradan alıcı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Yeşil soğanı geçen hafta 14-15 liradan satıyorduk, şimdi kilogram fiyatı 10 ila 12 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar pahalı buluyor ama tepkili değil, havalar ısındıkça ucuzlar. Biraz daha ucuz olsa bizim için de daha iyi olur. Müşterilerimiz şikayet ediyor çünkü fiyatlardan. Kiloyla alamayanlar 2 liralık bağları alıyor."