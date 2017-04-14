Sel Nedeniyle Köprü Yıkıldı

Bingöl'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı, yaklaşık 106 hayvan telef oldu ve araçlarda hasar oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış nedeniyle taşan Çapakçur Deresi, Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde kentin karşı yakasına ulaşımı sağlayan ve hasar oluşan köprü, çökerek kullanılamaz hale geldi.

Köprünün çökmesi sonucu yol trafiğe kapatılırken, karşıya gidecek araçlar Kültür Mahallesinden çevre yoluna yönlendirildi.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan köprünün çökme anı AA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Su taşkının yaşandığı Aşağı Çarşıda, çok sayıda araçta hasar oluştu. Sağanak nedeniyle taşan Çapakçur Deresi, bölgedeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Dere yatağında ahırı bulunan vatandaşlar, hayvanlarını başka bölgelere tahliye etti.

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarda sağanak sonucu 100 küçükbaş ve 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu, bazı ahırların çöktüğünün tespit edildiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Köşger, "En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır." dedi.