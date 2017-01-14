HÜSEYİN KANBER - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva Işık, "Antalya'nın deniz, güneş, kumsal üçgeni açmazından çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Sektörün kurtuluşu kültür turizminde. Bunun ekonomimiz açısından çok büyük getirisi olacak" dedi.



Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde ilerlemek için Türkiye'nin kültür varlıklarının, tarihi ve doğal değerlerinin öne çıkarılması gerektiğini söyledi.



Türk turizminin deniz ve güneş ikileminden kurtulması gerektiğini ifade eden Işık, "Antalya'nın deniz, güneş, kumsal üçgeni açmazından çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Sektörün kurtuluşu kültür turizminde. Bunun ekonomimiz açısından çok büyük getirisi olacak. Sadece deniz, güneş ve kuma gelen turist, ülkelerdeki en ufak sorunda bir daha gelmekten vazgeçebiliyor. Ama bir ülkeyi kendi kültürüyle, gelenekleriyle sevmeyi başaran turistlerin, tekrar gelmekle ilgili bir korkuları asla olmuyor." diye konuştu.



Türkiye müdavimi olan ve özellikle Antalya'yı tercih eden turistlerin, Likya yolu başta olmak üzere civardaki ören yerleri ve müzelerden kendilerine rota belirlediklerini dile getiren Prof. Dr. Işık, şunları kaydetti:



"Avrupa'daki entelektüel turistler, Türk insanını çok iyi tanıyor. Turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Ülkemizi kültürüyle, doğasıyla, sanat dallarıyla, gelenekleriyle seven insanlar, bir daha gelmekten hiçbir zaman kaçınmıyor. Sahip olduğumuz bu muazzam kültürel zenginliğin dünya önüne taşınması gerektiğine inanıyorum. Bunun ekonomimiz açısından çok büyük getirisi olacaktır."



Prof. Dr. Işık, son zamanlarda yaşanan olayların Türkiye'den kaynaklanmadığına dikkati çekerek, "Ülkemizin yükselen ekonomik gücünü olumsuzlaştırmak isteyen güçler var. Aklı başında turist, bunun böyle olduğunun çok iyi farkında." ifadesini kullandı.



Münih'te Patara sergisi



Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarından oluşan bir seçkiyi, Almanya'nın Münih kentinde "Patara; Likya'nın Roma Dünyası'na Açılan Kapısı" adlı bir sergide sunma fırsatı bulduklarına değinen Prof. Dr. Işık, şöyle devam etti:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün katkı sağladığı sergiye çok yoğun ilgi oldu. Ayrıca sergiyle ilgili Almanca kitap basıldı. Bu kitabın kısa sürede çok yüksek oranda satışı oldu. Bu da ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor."



Işık, alçı heykel, fotoğraf ve kabartmalardan oluşan serginin, Münih Alçı ve Heykel Müzesinden sonra Münster şehrinde devam edeceğini belirterek, daha sonra Berlin ve Viyana'da açılacağını sözlerine ekledi.