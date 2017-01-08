Sektörün Gelişimi İçin Profen Konya Uydu Yer İstasyonu Yatırımı Neden Önemli?

Digitürk RF Sistemleri Mühendisi Serdar Bahtiyar, sektörün gelişimi için Profen Konya Uydu Yer İstasyonu yatırımının neden önemli olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Bahtiyar yaptığı açıklamada, "Bu gibi sistemler ülkenin bu alandaki riskini dağıtıyor ve bu alanda teknolojinin gelişmesi ülkenin savunma sanayini, iletişim altyapısını kuvvetlendiren altyapılar. İletişimin kuvvetli olduğu yerde de her türlü teknolojik gelişim ve ilerleme bunlara dayalı. İleride savunma sanayinde ileri teknolojiler gerekli. Askeri lokasyonlarda hep eski tip 33k düşük bant kullanırdık ama şuan bir harekat merkezinde sürekli görüntüler gelmekte. Türkiye'de bilimsel araştırmalar yapan insanların yüksek bant ihtiyaçları var. Artı eskisi gibi gelen data kimse için yeterli değil. Mutlaka olması gereken bir yatırımdı" diyerek kurulan sisteminin önemini vurguladı.