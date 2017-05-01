Sektörün En Beğenileni Bir Kez Daha Hilton Otelleri Oldu

Hilton Otelleri, "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2016" araştırmasının Otel ve Konaklama kategorisinde birinciliği yine bırakmadı. Geçtiğimiz yıl da en beğenilen otel markası seçilen Hilton Otelleri, liderliğini korumaya devam ediyor.

Kazanan şirketlerin görkemli bir ödül töreniyle açıklandığı gecede, geçen yıldan bu yana kendi kategorisinde liderliği bırakmayan Hilton Otelleri'nin ödülünü, Hilton Worldwide Türkiye Üst Sınıf Oteller İnsan Kaynakları Direktörü Hakan Özcan aldı.

Bu yıl 16. kez düzenlenen araştırmada en beğenilen şirketler, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, iş dünyası temsilcilerinin, kendi şirketleri dışında bir şirketi oylaması ile belirlendi. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde, kategori ayrımı yapılmaksızın dereceye giren ilk 3 şirkete ve kategori bazında ilk sırayı alan şirketlere ödülleri verildi.